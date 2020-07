OM : Un organigramme de malades, ils peuvent commencer demain !

Dans : OM.

Totalement déchainé, Mohamed Ajroudi a décidé de reprendre sa tactique de vendre du rêve aux fans de l’OM, histoire de faire comprendre qu’il était très chaud pour racheter le club.

A un moment, il faudra tout de même sortir l’argent concrètement et faire une offre qui ne soit pas ridicule aux yeux de Frank McCourt après toutes ces belles paroles. En attendant, le Franco-Tunisien assure à qui le veut que son projet est déjà lancé, et qu’il a déjà tout mis en place en ce qui concerne son organigramme. Avec encore une fois, comme pour l'effectif et l'entraineur avec Cristiano Ronaldo et Zidane, de sacrées promesses sur le prestige et le professionnalisme de l’équipe qu’il va mettre en place autour de Mourad Boudjellal. De quoi faire saliver forcément.

« Ce n’est pas tout de trouver les financiers, il faut trouver les hommes aussi sur le terrain comme Mourad (Boudjellal) qui a bien réussi avec Toulon en partant de rien. Pour le sportif, j’ai opté pour lui. Il sera le président de l’Olympique de Marseille. Il y aura d’autres spécialistes que vous allez découvrir. Des gens qui ont toujours été dans l’OM, le foot, le sport, des noms connus, certains très très connus. Nous ne sommes pas partis à l’aventure. L’équipe est prête à travailler dès demain. L’organigramme est là », a assuré dans un entretien au Figaro Mohamed Ajroudi, qui semble avoir beaucoup avancé sur cet aspect, et avoir en tout cas trouvé des hommes qui ont su tenir leur langue jusqu’à présent. Car à part lui et Mourad Boudjellal, aucune personne n’a pour le moment fait savoir son implication dans ce projet de rachat.