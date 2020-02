OL : Le grand Bruno Guimaraes va tout casser, zéro doute

Dans : OL.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a fait sauter la banque pour s’offrir Bruno Guimaraes, recruté en provenance de l’Atlético Paranaense contre la coquette somme de 20 ME.

Dans le groupe olympien pour la réception de Strasbourg dimanche (1-1), celui qui revenait tout juste de Tokyo où il a disputé un tournoi pré-olympique avec le Brésil n’est pas entré en jeu. Vendredi à Metz, la situation sera bien différente puisque selon les informations récoltées par L’Equipe, Bruno Guimaraes sera titulaire dans le cœur du jeu, cinq jours avant la réception de la Juventus Turin au Groupama Stadium en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Du côté des supporters, on attend avec impatience de découvrir celui que Juninho considère comme l’un des futurs grands milieux de terrain en Europe.

Interrogé par Fox Sports, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, Otavio, s’est exprimé au sujet de Bruno Guimaraes. Et pour la sentinelle de Paulo Sousa en Gironde, il est évident que Bruno Guimaraes a toutes les qualités pour s’imposer à l’Olympique Lyonnais et marcher sur la Ligue 1. « Bruno m'a appelé et m'a envoyé un message pour poser des questions sur le Championnat de France. Il était dans le doute entre Lyon et l'Atletico Madrid. Je pense qu'il s'adaptera très bien, c'est un joueur d'une qualité extrême, il a encore beaucoup à montrer. Je suis sûr qu'il sera l'un des plus grands joueurs du football français et du football européen » a expliqué Otavio, absolument persuadé que Bruno Guimaraes a toutes les qualités nécessaires pour s’imposer à l’Olympique Lyonnais, un club qu’il a choisi en raison du forcing intense de Juninho, malgré l’intérêt de l’Atlético de Madrid au mercato hivernal. Rendez-vous vendredi à Metz pour découvrir ce joueur que tout le monde annonce comme un futur crack…