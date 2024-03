100.000 euros par mois, l’OL va arrêter les frais

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va beaucoup mieux depuis l'arrivée sur son banc de Pierre Sage mais aussi grâce au dernier marché des transferts hivernal. Cependant, l'actuel entraineur des Gones va devoir se mettre aux normes concernant son diplôme.



Pierre Sage joue très bien les pompiers de service depuis qu'il a remplacé Fabio Grosso sur le banc de l'OL. Tout n'est pas encore parfait mais le jeune entraineur fait plus que le nécessaire pour remonter la pente. Un titre est même encore possible à aller chercher avec la Coupe de France. Cependant, si sportivement la situation s'est améliorée, Pierre Sage pourrait finir par coûter une petite fortune à l'OL dans les prochaines semaines. En effet, le technicien français va passer son brevet d’entraîneur professionnel du football (BEPF), obligatoire pour diriger une équipe pro. Sinon, les Gones seront dans l'obligation de continuer à payer une amende de 25.000 euros par match disputé.

Pierre Sage, l'OL doit passer la seconde

Le site de la Ligue 1 rappelle ces dernières heures que les entraineurs du championnat de France sont tenus de se conformer aux règles et détaille même les sanctions encourues : « Les clubs des équipes participant aux championnats de Ligue 1 doivent avoir formulé une demande de licence et/ou soumis une demande d’homologation de contrat pour l’éducateur en charge de l’équipe au plus tard le jour de la prise de fonction. Un club ne peut désigner simultanément plus d’un entraineur principal par équipe soumise à obligations d’encadrement technique. A compter du premier match officiel de la saison et jusqu'à la régularisation de leur situation, les clubs sont pénalisés de plein droit et sans formalité préalable, par entraineur non désigné et pour chaque match disputé en situation irrégulière de l'amende visée à l’Annexe 2 du Statut des éducateurs de la FFF d’un montant de 25.000 euros par match.

Si l’absence d’entraineur désigné est constatée en cours de la saison, le club dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour régulariser cette situation. En cas de non-régularisation à l’issue de ce délai, le club sera redevable des sanctions financières prévues ci-avant ». L'OL sait donc ce qu'il lui reste à faire. Mais que les fans se rassurent, tout devrait prochainement rentrer dans l'ordre, comme indiqué par David Friio : « L'OL soutient totalement cette initiative et c'était dans la logique. A partir du moment où on s'engage avec Pierre sur la fin de saison, il était naturel de s'engager aussi à ses côtés et de pousser pour l'inscrire à la formation pour obtenir le diplôme. Le club le soutient totalement dans sa démarche ». Voilà qui est clair.