OL : Laurent Blanc supprime cette folie de Peter Bosz

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Parmi les reproches faits à Peter Bosz, l'entraîneur néerlandais était soupçonné de ne pas assez faire travailler physiquement ses joueurs. Avec Laurent Blanc, la fête est finie et les footballeurs lyonnais l'ont appris.

« Les joueurs vont être surpris, car il va y avoir une somme de travail importante d’ici la trêve. Il faut une préparation athlétique de très haut niveau pour mettre en place le jeu que je veux dans cette équipe. » Dès sa conférence de presse de présentation, et alors que Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou se tenaient à ses côtés, Laurent Blanc avait promis de faire suer Alexandre Lacazette et ses coéquipiers. Le successeur de Peter Bosz a pris connaissance du rythme de travail imposé par le coach néerlandais et son staff technique. Parmi les habitudes prises par Bosz, il y avait cette de donner un jour de repos à son effectif en milieu de semaine. Et c’est peu dire que cela interpellait un peu les spécialistes, d’autant plus que l’équipe lyonnaise piochait physiquement à chaque rencontre. Alors, en virant Peter Bosz et en choisissant Laurent Blanc, les dirigeants de l’OL ont visiblement renversé la table.

De la sueur va couler à Lyon

Et cela s’est rapidement concrétisé puisque contrairement au programme de la semaine avant le déplacement de dimanche à Rennes, la journée de congé accordée ce jeudi a finalement été annulée. Dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais a confirmé que deux séances seraient au menu des joueurs de l’OL, dont la première ouverte à la presse, confirmant qu’il était désormais temps de se remettre sérieusement au travail. Et ce n'est qu'un début, Laurent Blanc estimant avoir du retard à rattraper en la matière, et ayant déjà prévenu que les prochaines semaines seront musclées, histoire que Lyon soit de nouveau un prétendant sérieux au podium en Ligue 1.