Laurent Blanc promet de faire cavaler l'OL

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Quelques heures après son arrivée à l'OL, Laurent Blanc a déjà en tête les axes d'amélioration de l'équipe. Le nouveau coach rhodanien a fixé des objectifs pour les joueurs.

Seulement neuvième de Ligue 1, l'OL ne parvient pas à remplir les objectifs fixés en début de saison. Avec 1 seul point pris sur les 5 dernières rencontres de championnat, Lyon est dans la tourmente. Le licenciement de Peter Bosz officialisé, Laurent Blanc a directement posé ses valises en terres rhodaniennes. Le coach de 56 ans a déjà expliqué en conférence de presse vouloir insuffler une nouvelle dynamique pour relancer la machine lyonnaise et mettre l'accent sur une préparation physique et athlétique démentielle pour remettre à niveau les Gones. Au cours d'un entretien avec OL TV, l'ancien coach du PSG et des Girondins de Bordeaux s'est exprimé après son premier entraînement à la tête de l'OL et a défini les axes d'améliorations de l'équipe.

Laurent Blanc prévoit une énorme préparation physique

🎥 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰 a dirigé sa deuxième séance d'entraînement ce mardi.



🔜 #SRFCOL pic.twitter.com/StleipSlqZ — Olympique Lyonnais (@OL) October 11, 2022

« On vient de terminer notre second entraînement, ça s'est très bien passé. Beaucoup d'implication et d'application, ça m'a plu, même si on peut faire encore mieux. Le jeu, c'est important, mais ils peuvent et ils doivent être en meilleure condition physique, car c'est essentiel pour le haut niveau. Le prochain mois va être fait de 5 matchs importants pour nous comme pour les autres, car il y a bientôt la coupure. Il n'y a pas de coupe d'Europe, donc on a la chance d'avoir du temps qui va nous permettre de vraiment travailler » a déclaré l'ancien sélectionneur de l'Équipe de France qui fait visiblement de la préparation physique, une priorité pour son retour sur un banc d'entraîneur. Celui qu'on surnomme le Président aura la lourde tâche de ramener l'OL en coupe d'Europe. Son premier test sera contre Rennes le dimanche 16 octobre au Roazhon Park.