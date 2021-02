Lyon : Rudi Garcia est nul, on remet ça ?

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais s'en est bien sorti vendredi soir à Brest et retrouve la tête du classement de Ligue 1. Mais tout n'a pas été parfait pour l'équipe de Rudi Garcia.

Seule la victoire est belle et l’OL a fait le boulot en déplacement en Bretagne, puisqu’une semaine après sa défaite contre Montpellier au Groupama Stadium, la formation de Rudi Garcia est repartie du stade Francis Le-Blé avec les trois points et une place de leader de la Ligue 1 au moins jusqu’à dimanche. Cependant tout n’a pas été rose pour l’Olympique Lyonnais qui après avoir mené 0-3, a tremblé jusqu’à l’ultime seconde. Même s’il n’est plus autant sous la pression des supporters rhodaniens, qui ont longtemps été sévères avec lui, l’entraîneur de l’OL est tout de même critiqué. Intervenant sur RMC, Jonatan MacHardy a remis en cause les choix de Rudi Garcia, et s’il ne nie pas que Lyon a des résultats à la hauteur, le consultant juge quand même que cela doit aussi à la faible qualité des adversaires de Lyon cette saison.

Jonatan MacHardy a donc des conseils à donner à l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. « Les trois points de l’OL sont relativement chanceux, ils profitent des erreurs du Stade Brestois. La défense de Lyon n’est pas rassurante et surtout ce que je ne comprends pas c’est la mise en place tactique de l’équipe et le choix des hommes par Rudi Garcia. J’ai du mal à comprendre que l’OL aligne en même temps Guimaraes, Mendes, Paqueta et Aouar. Je pense qu’il y en a un de trop (…) L’équilibre offensif n’est pas respecté. Sur le choix des joueurs, je n’arrive pas à comprendre qu’un joueur comme Benlamri n’ait pas sa chance dans le onze de départ. Le sens de l’histoire à Lyon c’est de voir dans l’animation offensive un Depay qui serait derrière un duo Slimani-Cherki. Avec cet effectif-là, tu as de quoi faire beaucoup mieux, même si sur le plan comptable ils sont pas mal. Mais le niveau de la L1 est moins fort que lors de leur dernier titre », reconnaît le consultant, qui n’ira toutefois pas jusqu’à envoyer son CV à Jean-Michel Aulas au cas où ce dernier chercherait un entraîneur pour la saison prochaine à l'Olympique Lyonnais.