OL : La promesse de Simeone, le mercato lyonnais chamboulé ?

Dans : OL.

Totalement transparent à l’Atlético Madrid, Moussa Dembélé va avoir 10 matchs pour faire lever son option d’achat à 33,5 ME.

Une saison sans Coupe d’Europe, et Moussa Dembélé en a payé le prix fort. Dans la concurrence qui s’est mise en place à l’OL, Rudi Garcia a choisi de faire confiance à Tino Kadewere, Karl Toko-Ekambi et Memphis Depay. Avec un match par semaine, Moussa Dembélé a passé la première partie de saison sur le banc de touche, et le jeune attaquant ne l’a pas supporté. Il a ainsi rejoint l’Atlético Madrid pour y finir l’exercice, avec l’espoir de remporter des trophées, de gagner du temps de jeu malgré la féroce concurrence, et pourquoi pas de continuer l’aventure au Wanda Metropolitano. Pour le moment, cela n’en prend pas du tout la direction, puisque l’ancien international espoirs français n’a disputé que 40 minutes de temps de jeu en Liga depuis son arrivée. Autant dire que Diego Simeone ne lui fait pas du tout confiance pour être décisif dans la lutte pour le titre. Direction l’OL donc pour un retour à l’envoyeur ?

Pas forcément selon Marca, qui évoque une mise au point effectuée en interne chez les Matelassiers. Histoire de motiver son attaquant, l’entraineur argentin lui aurait en effet promis du temps de jeu dans les prochaines rencontres. Les matchs vont s’enchainer après la trêve, et Luis Suarez ainsi que Joao Felix auront peut-être besoin de repos avant certains chocs. Ainsi, sur des rencontres jugées plus abordables contre Huesca, Eibar ou Osasuna, Moussa Dembélé devrait avoir sa chance de montrer ce qu’il vaut en débutant le match. Des minutes pour briller et être efficace, et pourquoi pas provoquer la levée de son option d’achat à 33,5 ME. Pour le moment, ce n’est clairement pas la tendance, mais nul doute que cette vente qui devra être actée avant la fin du mois de juin, changerait la donne pour le mercato de l’OL.