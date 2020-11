OL : 0 sur 23, Moussa Dembélé inquiète Lyon

Dans : OL.

Moussa Dembélé connaît un début de saison catastrophique avec l'Olympique Lyonnais, où il n'est plus un choix offensif de premier rang pour Rudi Garcia.

Flamboyant lors du Final 8 à Lisbonne, il a notamment signé un doublé qui a contribué à créer un énorme exploit en quart de finale face à Manchester City, Moussa Dembélé est depuis totalement muet avec l’Olympique Lyonnais. Désormais contraint de jouer seulement quelques bouts des matchs de Ligue 1, l’attaquant français n’a pas trouvé le chemin des filets une seule fois cette saison en Championnat. Ce n’est pas faute d’essayer puisque l’ancien buteur du Celtic a tiré 23 fois au but, mais sans faire mouche une seule fois. De quoi inquiéter pour celui qui a été titulaire 5 fois, mais pas dans l’excellente période que traverse la formation de Rudi Garcia, à l’exception du derby où Dembélé avait marqué deux buts...refusés.

Même si forcément l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais est conscient que cette situation n’est pas confortable pour Moussa Dembélé, lequel a été évoqué comme partant lors du dernier mercato, Rudi Garcia garde une confiance absolue dans son attaquant. « Son premier but arrivera normalement. Moussa doit continuer à travailler. La réussite va venir quoiqu'il arrive. Moussa c'est un joueur d'espace et contre Angers il a pesé sur la défense adverse. Il doit continuer, cela va tourner pour lui. Je ne suis pas inquiet. Cela arrive à tous les grands buteurs. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. C'est souvent une histoire de réussite », a confié le technicien de l’OL avant la réception de Reims dimanche au Groupama Stadium. Et si Moussa Dembélé en profitait pour enfin faire taire cette effroyable statistique.