OL : Memphis Depay quitte Lyon, Riolo révèle pourquoi

Buteur face au Red Star en milieu de semaine, Memphis Depay a remis ça avec un doublé contre Angers dimanche soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1.

Positionné sur le côté gauche, l’international néerlandais de l’OL a brillé aux côtés de Lucas Paqueta et d’Islam Slimani dans le 4-2-3-1 dessiné par Rudi Garcia. Comme souvent ces dernières années, Memphis Depay semble présent au moment du sprint final décisif de la saison pour l’Olympique Lyonnais. Le Néerlandais a rarement déçu dans les moments qui comptent, et c’est précisément pour cette raison qu’il est un joueur aussi spécial à l’OL. De toute évidence, Memphis Depay manquera terriblement à Lyon la saison prochaine, alors que son départ ne semble plus faire aucun doute au vu de sa situation contractuelle. Libre au mois de juin, Depay n’a toujours pas prolongé et ne devrait pas le faire d’ici la fin de la saison selon Daniel Riolo, qui a indiqué dimanche soir sur RMC qu’il était persuadé que Memphis allait quitter notre Ligue 1 dans les semaines à venir.

« Cela me semble impossible qu’il y ait un revirement de situation dans le dossier Depay. Il peut partir libre et il va en profiter. Mais le problème, c’est qu’on a toujours eu le sentiment qu’il n’était que de passage à Lyon, à chaque fois qu’il a parlé, à chaque fois qu’il a évoqué sa carrière, il a toujours sous-entendu qu’il regardait ailleurs et qu’il n’était là que pour relancer sa carrière. C’est un joueur qui reste encore jeune, je pense qu’il peut s’imposer dans un grand club car il a vraiment beaucoup de qualités. Après, comment il vit la concurrence ? Ça, je n’en sais rien. Mais je crois vraiment qu’il va tenter d’aller au-dessus et qu’il va jouer la Ligue des Champions dans un club plus important que Lyon » a commenté Daniel Riolo, qui apprécie grandement le talent pur de Memphis Depay et qui ne le voit malheureusement pas rester en Ligue 1 cet été, quatre ans et demi après son arrivée en provenance de Manchester United pour moins de 20 ME.