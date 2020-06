OL : La piste Sakho à Lyon fait hurler cet insider

Dans : OL.

Malgré la crise sanitaire et économique, l’OL devrait se montrer assez actif lors du prochain mercato, avec l’objectif de recruter au moins un défenseur central.

L’idée de Lyon est de trouver une porte de sortie à Marcelo afin de faire la place à un défenseur central gaucher, qui ferait la paire avec Jason Denayer. Dans cette optique, le nom de Robson Bambu avait filtré mais le Brésilien va finalement s’engager avec Nice. Récemment, c’est le nom de Mamadou Sakho qui est sorti du chapeau. Une piste qui divise les supporters… et les observateurs. Sur son compte Twitch, le journaliste Manu Lonjon a fortement déconseillé aux dirigeants lyonnais d’approfondir la piste Mamadou Sakho, un joueur au salaire imposant et peu épargné par les blessures ces dernières années.

« Mamadou Sakho à Lyon, c’est une rumeur que Jean-Michel Aulas a lui-même alimenté (sur Canal +). Il se trouve que si vous regardez, il a très peu joué avec Crystal Palace. De mémoire, il a joué six ou sept matchs cette saison (ndlr : 8 précisément). C’est pour cela que la piste lyonnaise m’étonne. Je crois que son dernier match remonte au 1er janvier, je trouve cette piste étonnante. Notamment car au niveau du salaire, il serait le plus gros salaire de l’OL et de très loin. C’est pour cela que j’ai beaucoup de mal à comprendre l’idée » a lancé le spécialiste du mercato, pour qui l’Olympique Lyonnais a de bien meilleures affaires à saisir durant ce mercato estival. Reste que Rudi Garcia aime les joueurs Français d’expérience pour composer sa défense centrale, comme il l’avait prouvé à Marseille en recrutant Adil Rami, même si au final l'opération aura été particulièrement coûteuse.