OL : Mamadou Sakho à Lyon, une réponse très mystérieuse

Dans : OL.

Mamadou Sakho va-t-il venir renforcer la défense de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine ? Une réponse du président de l'OL fait durer le suspense.

La semaine passée, L’Equipe a dévoilé l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Mamadou Sakho, le défenseur français de Crystal Palace. Et même si ce week-end, cette piste s’est légèrement refroidie, Sakho n’étant pas la priorité numéro 1 de l’OL dans sa quête (éternelle) d’un défenseur, Jean-Michel Aulas a évidemment été interrogé sur la possibilité de voir l’ancien joueur du PSG rejoindre l’effectif de Rudi Garcia la saison prochaine. Visiblement le président de Lyon savait qu’il ne pouvait pas échapper à ce sujet sensible du futur mercato de Lyon, et il a fait une réponse suffisamment floue pour tout envisager concernant Mamadou Sakho.

Avouant apprécier le profil du défenseur de Crystal Palace, Jean-Michel Aulas a renvoyé le dossier à Juninho. « Il faut demander cela à Juninho (sourire) Moi je sais si la piste est chaude, mais c'est à Juninho de le dire. A titre personnel j'ai beaucoup aimé Mamadou, parce qu'il a la personnalité qui convient, mais il y a aussi d'autres pistes de très haut niveau pour rejoindre Lyon, c'est aux techniciens de choisir », a précisé, lors du Canal Football Club, le dirigeant de l’Olympique Lyonnais, entretenant ainsi le suspense, même si très clairement il apprécie le profil expérimenté de Mamadou Sakho. Juninho n'étant pas du genre très bavard, ce qui peut se comprendre durant cette période, il faudra patienter afin de savoir si le défenseur, encore lié une saison avec les Eagles, peut rejoindre l'OL d'ici le 1er septembre. Jean-Michel Aulas a réussi son coup.