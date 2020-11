OL : La Juventus veut Aouar avec une offre originale

Dans : OL.

Très convoité pendant le mercato estival, Houssem Aouar est finalement resté à l’Olympique Lyonnais. Mais la Juventus Turin, pourrait bien revenir à la charge dès cet hiver.

L’Olympique Lyonnais peut de nouveau s’attendre à recevoir des offres en janvier. Après l’échec de son transfert au FC Barcelone, l’attaquant Memphis Depay espère une nouvelle tentative des Blaugrana avant la fin de son contrat en juin prochain. Quant à Houssem Aouar, c’est la Juventus Turin qui pourrait revenir à la charge. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le champion d’Italie, qui envisageait un échange cet été, penserait à aller au bout de son idée en proposant notamment le transfert définitif du latéral droit Mattia De Sciglio, prêté sans option d’achat à Lyon et qui n'a pas encore totalement fait ses preuves dans l'équipe de Rudi Garcia.

« Dans les derniers jours du marché des transferts, la Juve a été très proche de recruter Aouar, a révélé le journaliste italien sur Sky Sport. En plus d'une part en cash, les Bianconeri ont également proposé De Sciglio et Bernardeschi pour un éventuel échange avec Lyon. L'entraîneur Andrea Pirlo a décidé de tout miser sur Federico Chiesa. En effet, les deux joueurs ne pouvaient pas être recrutés pour une question de budget. Mais ce n'est pas terminé, l'opération n'est peut-être que reportée à janvier étant donné que le Français est en tête de la short list du directeur sportif Fabio Paratici. » En pleine saison, il faudra se montrer encore plus convaincant pour inciter le président Jean-Michel Aulas à libérer son milieu de terrain, même si Houssem Aouar n'est pas au sommet de sa forme depuis quelques matchs avec l'Olympique Lyonnais, ce dont il aura pourtant besoin s'il veut s'installer en équipe de France pour jouer l'Euro 2021.