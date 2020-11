OL : La Juve freinée pour Aouar, mais pas pour longtemps

Dans : OL.

Cet été, plusieurs clubs se sont manifestés afin de récupérer Houssem Aouar au mercato. Mais l’international français est finalement resté à Lyon.

De toute évidence, Arsenal et la Juventus Turin sont les deux clubs ayant été les plus insistants afin de recruter Houssem Aouar. En Italie, on indique même que l’OL avait accepté 50 ME en plus du prêt de Federico Bernardeschi afin de transférer son meneur de jeu à la Juventus Turin. Mais l’opération a finalement capoté en raison du refus de l’ailier droit international italien de rallier la capitale des Gaules. Globalement, c’est de manière assez inespérée que Lyon est parvenu à conserver Houssem Aouar. Mais selon les informations de Calcio-Mercato, il est évident que le Covid-19 a avantagé l’OL dans ce dossier.

En effet, le média transalpin dévoile ce jeudi avec une grande dose de certitude qu’Houssem Aouar ne serait plus un joueur de l’Olympique Lyonnais sans la crise du Covid-19. Et pour cause, Arsenal n’est pas monté au-delà de 30 ME pour le n°8 des Gones cet été, précisément car les conséquences financières de la pandémie ne lui ont pas permis de réaliser des folies. Même chose pour le PSG et la Juventus Turin, qui s’est voulue très prudente cet été sur le marché des transferts, et qui a véritablement été plombée par la crise du Covid-19. Du côté de Lyon, cela a permis de conserver Houssem Aouar, mais également Memphis Depay et Moussa Dembélé. En tout cas, selon le média transalpin, la partie n'est que remise, et Lyon peut s'attendre à voir la Juventus tenter à nouveau sa chance avec plus de conviction l'été prochain.