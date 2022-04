A l'OL, même les statistiques pleurent

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après l'élimination face à West Ham jeudi, l'OL n'a plus que le championnat à jouer avec l'espérance d'être européen la saison prochaine. Mais, au-delà des apparences, les statistiques incitent au pessimisme concernant les chances lyonnaises d'y parvenir.

Après la claque reçue jeudi face à West Ham en quart de finale de Ligue Europa, Peter Bosz avait voulu remobiliser ses troupes. Au micro de Canal+, il se projetait déjà sur les sept matches restants en Ligue 1 pour l'OL et les 21 points à obtenir pour jouer l'Europe la saison prochaine. Mais, dans la réalité, peu de supporters lyonnais sont optimistes pour le futur européen de leur club. 10e de Ligue 1, l'OL possède dix points de retard sur le podium et sept sur la Ligue Europa. Autant dire que Lyon ne part pas favori avant un sprint final qui englobe beaucoup de clubs et pour lequel l'OL part le plus loin.

L'OL sera 7e ou 8e, les chiffres ont parlé

Le statisticien Opta a tenté de chiffrer les chances des différents clubs de jouer l'Europe la saison prochaine ainsi que leur classement prévisible. Au sujet de l'OL, Opta est très pessimiste concernant une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Selon les calculs de son logiciel Predictor, les Lyonnais n'ont que 1,5% de chances de jouer la C1 avec 0,2% d'être deuxième et 1,3% d'être troisième seulement.

La saison de l’OL sous Peter Bosz



❌ Éliminé de Coupe de France

❌ 10 ème au classement a 5 points de Nice cinquième

❌ Éliminé d’Europe League



Licenciement en fin de saison pour Peter Bosz ? pic.twitter.com/gsnMSi3qqJ — Only Gones (@OnlyGones) April 14, 2022

L'horizon est un peu plus éclairci pour la Ligue Europa et la Ligue Europa conférence. L'OL a 6,3% de chances d'être en C3 et 12,4% d'être en C4. En tout, les Lyonnais ont à peu près 20% de chances d'être européen la saison prochaine. Cet outil a pu aussi prédire à quelle place les hommes de Peter Bosz pourraient finir. Avec 20,8%, c'est la septième place qui est privilégiée devant la 8e (20,2%). Il y a donc 41% de chances que l'OL finissent 7e ou 8e. Un classement supérieur à celui occupé actuellement mais insuffisant pour l'Europe. Reste maintenant à faire mentir les chiffres sur le terrain avec un succès dimanche contre Bordeaux pour lancer au mieux la série des sept derniers matches lyonnais.