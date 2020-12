OL : La Juventus débarque, Aulas à l'heure du choix

Dans : OL.

Un international néerlandais, en pleine force de l’âge, qui empile les buts depuis quelques saisons, et bientôt libre, voilà qui met en appétit les clubs européens.

L’Olympique Lyonnais s’en doute, Memphis Depay va être contacté cet hiver, lui qui arrive à six mois de la fin de son bail avec le club rhodanien. Surtout que, malgré sa situation intéressante au classement et son envie de tout donner pour jouer le titre, l’OL a ouvert la porte à un transfert à coût réduit, puisque 5 ME seraient jugés suffisants pour laisser partir l’ancien de Manchester United et du PSV Eindhoven. Un prix qui a depuis longtemps mis l’eau à la bouche au FC Barcelone, dont l’entraineur Ronald Koeman est un grand fan. Le Milan AC s’est récemment manifesté, tout comme la Juventus Turin désormais.

Selon Tuttosport, Andrea Pirlo a demandé un joueur offensif supplémentaire à ses dirigeants, en dépit du fait d’avoir Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata et Paulo Dybala dans son effectif. Un quatrième homme à recruter donc et qui pourrait être Memphis Depay, dont le prix est jugé plus qu’abordable par la Juventus. Cette dernière pourrait donc agir rapidement afin de couper l’herbe sous le pied au FC Barcelone, qui a du mal à effectuer l’effort financier pour faire signer l’attaquant lyonnais et l’offrir à son entraineur. Il reste à connaitre la position de Jean-Michel Aulas si une offre concrète arrive sur son bureau, car le départ de son avant-centre titulaire serait tout de même un coup dur sportif pour l’OL. Rudi Garcia a trouvé la carburation parfaite en attaque, et cela fonctionne avec Memphis Depay en pointe.