OL : Lyon jouera le titre si Memphis reste, Pierre Ménès est cash

Dans : OL.

Les matchs se multiplient en Ligue 1 avant la trêve, avec un sprint qui peut forcément faire des dégâts.

C’est le cas à l’OM, où les points se perdent en route avec une défaite à Rennes et un nul à domicile contre Reims. Une perte de vitesse que Pierre Ménès a bien évidemment remarqué, et que le chroniqueur met sur le compte d’une fatigue mentale. « A 19 heures, un OM épuisé mentalement a été tenu en échec au Vélodrome par Reims. Le problème à Marseille, c’est que le danger ne peut venir que de joueurs très ciblés. Quand ils sont plus ou moins maîtrisés, cela devient beaucoup plus dur pour l’OM, qui n’a donc pris qu’un point en deux matchs cette semaine », a souligné le consultant de Canal+, forcément beaucoup plus convaincu par la prestation lyonnaise.

L’OL s’est imposé 4-1 à Nice, bien aidé par les bourdes défensives des Aiglons qui n’y arrivent pas. « Et puis en soirée, Lyon a très facilement dominé une formation niçoise qui, qu’elle soit coachée par Vieira ou Ursea, est toujours amputée de cinq titulaires et commet toujours autant de bourdes monumentales en défense. Côté lyonnais, le milieu et l’attaque ont donné pleine satisfaction et j’espère que les Rhodaniens ne perdront pas Memphis dans quelques jours. Son départ serait une catastrophe pour le club l’année où l’OL est en position de jouer le titre », a prévenu un Pierre Ménès pour qui ce mois de janvier sera encore plus crucial. Si les rumeurs concernant Memphis Depay ou Houssem Aouar venaient à polluer les esprits, Lyon pourrait perdre gros, alors qu’avant le match entre le LOSC et le PSG, l’OL est tout simplement en tête de la Ligue 1.