OL : La famille de Toko-Ekambi insultée par des supporters

Par Claude Dautel

Karl Toko-Ekambi est en plein divorce avec une partie des supporters lyonnais. Le geste de l'attaquant camerounais à l'encontre des Ultras a une explication dévoilée au lendemain du match gagné par l'OL face à Montpellier.

La colère de certains supporters de l’Olympique Lyonnais à l’encontre de Karl Toko-Ekambi s’est répandue sur les réseaux sociaux, et le joueur découvre à son tour que du côté de l’OL il faut savoir vivre avec les critiques violentes sur Twitter et Facebook. D’autres avant lui ont fait face à cette rage, et ils sont tous partis de Lyon, Jean-Michel Aulas ayant toujours donné le dernier mot aux fans. Cependant, ce dimanche, Téléfoot a apporté un nouvel éclairage sur le geste de l’auteur du quatrième but de Lyon, Toko-Ekambi ayant mis le doigt sur sa bouche à destination du virage lyonnais, ce qui a évidemment eu l’effet totalement inverse. Accusé d’avoir provoqué les Ultras, l’international camerounais a cependant reçu le soutien de ses coéquipiers, et notamment d’Anthony Lopes, que l’on sait très proche des Bad Gones, dont il a été membre durant ses jeunes années.

Téléfoot met les pieds dans le plat, TF1 accusé de mentir

OL - Montpellier : Selon les informations de Téléfoot, la famille de Karl Toko-Ekambi a été insultée hier lors du match, d'où la réaction du joueur après son but. pic.twitter.com/sPM5rQi6Z6 — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 24, 2022

Tandis que l’Olympique Lyonnais va devoir gérer cette situation, probablement en tentant d’organiser une nouvelle réunion entre les dirigeants et les associations de supporters, TF1 affirme que la famille de Karl Toko-Ekambi, présente dans les tribunes du Groupama Stadium, aurait été insultée par des supporters de l’OL. Une attitude évidemment inexcusable, mais qui est forcément contestée par certains fans de l’Olympique Lyonnais, qui remettent en cause les informations de Téléfoot, la Une n'ayant aucun doute sur son information.