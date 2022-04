OL : Toko Ekambi hué et insulté par des supporters de Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Karl Toko-Ekambi a vécu un sale match ce samedi, puisque l'attaquant lyonnais a été sifflé et insulté par des supporters de l'OL. Au point même de provoquer l'intervention du speaker du Groupama Stadium en plein match.

Sous un déluge permanent, qui a même fait craindre à un possible arrêt du match tant la pelouse était gorgée d’eau, c’est un match assez spectaculaire qui a opposé ce samedi l’Olympique Lyonnais à Montpellier. Mais malgré la probante victoire de l’OL (5-1), et un but à son actif ainsi qu’une passe décisive sur le dernier but d’Houssem Aouar, Karl Toko Ekambi a été la cible de nombreux quolibets venus des virages. Célébrant son but en mettant son doigt devant la bouche, afin de faire taire les critiques, l’attaquant international camerounais a reçu encore plus de sifflets et d’insultes dans une ambiance totalement surréaliste.

Divorce entre Toko Ekambi et les Bad Gones

Un peu de dignité monsieur Toko Ekambi 🤨 On ne vous reproche que les ÉNORMES actions de buts tout faits,mais loupées,que vous nous avez offert…On en fait juste des cauchemars…#OLMHSC #TeamOL

#OLMHSC pic.twitter.com/5Vo8FNrd97 — FayçalDeLyon (@69FaycaLyonDZ) April 23, 2022

Au point même que le responsable de l’animation du stade lyonnais a demandé aux supporters de cesser de siffler les joueurs de l’Olympique Lyonnais alors qu’il restait encore quelques minutes à jouer. Si une partie du public a hué Toko Ekambi, une majorité a pris le soutien du joueur de 29 ans, ce qui est forcément plutôt surprenant. La tension est même montée du côté des Bad Gones, dont certains membres ont voulu pénétrer sur le terrain, mais ont été rapidement calmés par les stadiers venus en masse afin d'éviter un gros dérapage. Selon certains fans de l'OL, l'attaquant camerounais aurait une phrase insultante à destination des supporters, ce qui évidemment n'autorise pas tout. Jean-Michel Aulas va devoir rapidement déminer une situation devenue d'un seul coup explosive.