OL ‍: La bonne idée Grosso, Textor prend un tacle gratuit

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Alors qu’il pensait nommer Gennaro Gattuso, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais John Textor va finalement installer Fabio Grosso sur le banc. Une idée applaudie par l’ancien Gone Grégory Coupet, qui n’a pas pu s’empêcher de tacler l’Américain.

En interne comme à l’extérieur de l’Olympique Lyonnais, la nomination imminente de Fabio Grosso est accueillie de manière positive. Tous les observateurs du club rhodanien valident l’arrivée du futur entraîneur, y compris Grégory Coupet qui se souvient encore des débuts de l’ancien latéral gauche chez les Gones en 2007.

« Une grande classe » c’est les bons termes 👍 https://t.co/15hvXwYXKg — Grégory Coupet (@CoupetCoupet) September 14, 2023

« On a découvert un garçon juste extraordinaire d'humilité. Très discret et d'une classe folle. Fin tacticien aussi, a raconté l’ex-gardien de l’Olympique Lyonnais sur RTL. Il était toujours dans les conversations importantes de mise en place tactique. Il donnait son avis et on le consultait régulièrement. Il était très intéressant. J'ai même acheté son maillot aux enchères parce que j'apprécie énormément le joueur. »

Textor sait aussi écouter

Ravi du choix de John Textor, Grégory Coupet était moins fan de Gennaro Gattuso. Ce dernier avait trouvé un accord avec l’Américain, qui a finalement revu ses plans en écoutant les critiques en interne sur sa cible. De quoi réjouir l’entraîneur des gardiens qui ne s’attendait pas à voir l’homme d’affaires changer d’avis. « C'est peut-être un nom moins ronflant que celui de Gattuso mais Fabio a joué en Ligue 1, il parle français, il a laissé une image incroyable à l'OL », a-t-il argumenté.

« Rémi Garde ou Bruno Genesio, avec l'amour pour le club, se sont investis à 200%. Fabio a suivi l'Olympique Lyonnais. Il est au fait de tout ce qu'il se passe. Le club a besoin d'une personne qui rassure, qui ramène de l'identité lyonnaise. Quand vous sondez le staff médical, les intendants et tous les gens autour du club, tout le monde dit que Fabio à l'OL, ce serait top ! Pour une fois, je suis content que Monsieur Textor ait écouté le club », a glissé Grégory Coupet pour terminer sur un tacle gratuit.