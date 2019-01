OL : L'Equipe et Duluc tapent sur l'OL, c'en est trop pour Aulas !

Dans : OL, Ligue 1.

« Il serait temps que les jeunes Lyonnais, dont la plupart joueront dans de plus grands clubs dans deux ou trois saisons, se souviennent que les grands joueurs ne se contentent pas se montrer dans les grands matchs. Les grands joueurs gagnent les autres, et c’est si naturel que personne ne le remarque ». Lundi dans son édito pour le journal L’Equipe, Vincent Duluc critiquait d’une certaine manière les joueurs de l’Olympique Lyonnais en les accusant de choisir leurs matchs et d’avoir évité de peu une première grosse crise cette saison en gagnant au buzzeur contre Saint-Etienne.

Des mots qui n’ont pas plu du tout à Jean-Michel Aulas, lequel a carrément accusé le journaliste de taper sur l’OL pour plaire à sa direction. « Que l’équipe cherche à nuire à l’Ol passe mais V Duluc pour mieux plaire à sa hiérarchie en appelle à la haine c’est triste et il ne se grandit pas ! » a écrit le président de l’Olympique Lyonnais, en répondant à notre article sur Twitter, mettant clairement en cause l’intégrité du journaliste du quotidien national. A n’en pas douter, le boss de l’OL aura droit à une réponse salée dans les prochains jours. En attendant, les supporters lyonnais s’agacent toujours autant de la communication pour le moins controversée de leur président…