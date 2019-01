OL : Lyon a évité une crise mémorable, Vincent Duluc y va fort

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Vainqueur de Saint-Etienne dimanche soir à Geoffroy-Guichard, l’Olympique Lyonnais a fait preuve de caractère pour éviter une défaite qui lui pendait au nez. Effectivement, les Verts menaient 1-0 grâce à Romain Hamouma jusqu’à la 65e minute et il a fallu un énorme réveil des Gones pour éviter un revers qui aurait fait très mal aux têtes. Et qui aurait carrément plongé l’OL dans la crise selon Vincent Duluc, lequel estime dans les colonnes du journal L’Equipe que Bruno Genesio doit maintenant capitaliser sur cette victoire. Mais ce n’est pas gagné au vu de l’irrégularité de l’actuel 3e de L1.

« L’OL a gagné hier soir avec onze joueurs de 24 ans et moins, et cette réalité-là continue d’adoucir un tableau qui reste globalement agaçant pour les supporters. Dans moins d’un mois, face au Barça, les Lyonnais ne seront pas beaucoup plus vieux, ni beaucoup plus rapides en défense centrale, mais on continuera de ne pas se faire de souci pour eux dans la manière d’appréhender le match et de se mettre au niveau de l’événement, quitte à ce que le niveau de l’adversaire établisse que cela ne suffira pas. Mais d’ici là, il serait temps que les jeunes Lyonnais, dont la plupart joueront dans de plus grands clubs dans deux ou trois saisons, se souviennent que les grands joueurs ne se contentent pas se montrer dans les grands matchs. Les grands joueurs gagnent les autres, et c’est si naturel que personne ne le remarque. Après avoir évité la crise, l’OL a le droit de commencer à construire sa saison de manière rationnelle. Mais vu de loin, de tout en haut des tribunes, franchement ce n’est pas gagné » a lancé le journaliste du quotidien national, totalement partagé devant cet OL à deux visages. Il faut dire qu’il est devenu extrêmement difficile de juger cette équipe, tant elle brille dans les grandes affiches, et tant elle peut décevoir face à des supposés petits de Ligue 1.