OL : L'annonce choc, Aouar et Lyon, c'est fini

Dans : OL.

Meneur de jeu vedette de l'OL, Houssem Aouar ne sera plus lyonnais en fin de saison. Sa vente est désormais acquise, et le club rhodanien espère en tirer 50 ME.

Les chances d’inverser la donne sont maigres, l’Olympique Lyonnais jouera une éventuelle place en Coupe d’Europe pour la saison prochaine à l’occasion de sa finale de la Coupe de la Ligue face au PSG, ainsi que lors de la suite de la Ligue des Champions. Cette crainte de voir pour la première fois en quasiment un quart de siècle une absence de Coupe d’Europe a d’ores et déjà des répercussions sur l’effectif. En effet, L’Equipe annonce ce dimanche soir que le départ d’Houssem Aouar est désormais entériné. Le milieu de terrain lyonnais est l’une des valeurs sûres de l’effectif rhodanien, et possède une valeur très appréciée sur le marché des transferts. Ses performances en Ligue des Champions ont notamment récemment aiguisé l’appétit de formations comme Manchester City, de la Juventus, voire du PSG. Son prix est simple et rondelet : 50 ME.

Cela pourrait bien évidemment se négocier au rabais vue la crise économique, mais cette rentrée d’argent permettra à la fois à l’OL de se renforcer, mais aussi de s’assurer des comptes financiers plus positifs. Avec le départ de Lucas Tousart déjà recruté par le Hertha Berlin, cela promet en tout cas un gros bouleversement dans l’entrejeu, et un visage lyonnais bien changé. Car à l’OL, les transferts de Moussa Dembélé et Memphis Depay, qui ne sont pas souhaités, ne sont pas non plus totalement à écarter. Jean-Michel Aulas n’a jamais retenu un joueur contre son gré ou en cas de belle offre, et l’exode estival pourrait donc continuer. Pour des rentrées records possiblement, mais aussi l’objectif de construire une équipe capable de digérer la transition forcée d’une saison sans Coupe d’Europe si cela devait se concrétiser.