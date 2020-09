OL : Aouar à Arsenal, Aubameyang intervient

Dans : OL.

Malgré les nombreuses rumeurs autour de son potentiel transfert à Arsenal en cette fin de mercato, Houssem Aouar était titulaire avec l’Olympique Lyonnais face à Lorient dimanche (1-1).

Aouar a-t-il porté pour la dernière fois le maillot du club rhodanien lors de ce triste match nul de Ligue 1 ? La question peut se poser, même si le joueur de 22 ans pourrait encore participer à l’Olympico de dimanche prochain contre l’OM. Mais d’ici au 5 octobre, date de la fermeture du marché des transferts, l'international français a de grandes chances de faire ses valises. D’accord sur la base d’un contrat de cinq avec Arsenal, Aouar attend désormais que les Gunners trouvent un terrain d’entente avec l’OL. Mais c'est là que le bât blesse. Puisque ces derniers jours, Lyon a rejeté une offre de 36 millions d’euros de la part du club londonien.

Si Arsenal a prévu de revenir à la charge avec une nouvelle proposition de 38 ME en ce début de semaine, Jean-Michel Aulas en attend bien plus, vu que l’OL réclame une cinquantaine de millions d’euros pour lâcher son meneur de jeu. Alors que les négociations traînent donc un peu, la potentielle arrivée d’Aouar fait déjà l’unanimité chez les Gunners, où Pierre-Emerick Aubameyang est prêt à accueillir le Gone les bras ouverts. « Houssem Aouar à Arsenal, le capitaine des Gunners est pour ? Bien sûr qu'on est pour ! Je ne vais pas le cacher. Même si c'est un Lyonnais (rires) », a lancé, sur le Canal Football Club, l’ancien attaquant de l’ASSE, qui espère qu’Aouar viendra rapidement renforcer l’effectif de Mikel Arteta.