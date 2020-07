OL : Juninho dégaine le coup de fil à un ami au mercato

Dans : OL.

Le 29 août 2017, l’Olympique Lyonnais prenait un gros risque sur le marché des transferts en s’attachant les services de Pape Cheikh Diop pour 10 ME.

Un audacieux pari de la part du club rhodanien puisque l’international espoirs espagnol était très inexpérimenté. Mais l’OL aime recruter des joueurs en post-formation, à l’image de Tanguy Ndombele ou encore de Ferland Mendy, et avait donc tenté le coup. Trois ans plus tard, on peut clairement juger que ce pari n’a pas été gagnant pour l’Olympique Lyonnais. La preuve, Pape Cheikh Diop était prêté cette saison à son club formateur du Celta Vigo, avec qui il a joué 16 matchs en Liga. Ce retour aux sources ne lui ayant pas permis de retrouver son meilleur niveau, le natif de Dakar ne sera pas conservé par Rudi Garcia et Juninho cet été.

Luyindula et Juninho s'entendent bien

Depuis le mois de juin, un club de Ligue 1 travaille à la venue de Pape Cheikh Diop, il s’agit de Dijon. Et vraisemblablement, le club bourguignon a récemment accéléré sur ce dossier puisque selon les informations obtenues par Foot Mercato, un accord de principe a été trouvé entre le DFCO et l’entourage de Pape Cheikh Diop, lequel est sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2022. Désormais, la formation d’Olivier Delcourt doit trouver un accord avec Juninho. Dans cette optique, des discussions ont d’ores et déjà été entamées. Et il y a de fortes chances que ce dossier aille au bout puisque les directeurs sportifs des deux clubs, à savoir Juninho et Peguy Luyindula, s’entendent très bien. Reste maintenant à savoir si le deal se fera sous la forme d’un prêt avec option d’achat ou d’un transfert sec. Une chose est certaine, l’Olympique Lyonnais n’a aucune chance de revoir les 10 ME investis il y a trois ans sur Pape Cheikh Diop…