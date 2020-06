OL : Un bide à 10 ME largué dans le nouveau fief lyonnais ?

Dans : OL.

Le 20 mai dernier, Dijon annonçait à la surprise générale la venue de Grégory Coupet au poste d’entraîneur des gardiens.

Une véritable surprise pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, qui ne s’attendaient pas à un tel départ avant même la fin de la saison 2019-2020. Mais l’ex-entraîneur des gardiens de l’OL n’a pris aucun risque pour la suite de sa carrière, alors que Juninho a tardé à lui offrir une prolongation de contrat. A Dijon, il a ainsi retrouvé un fief lyonnais, avec notamment Péguy Luyindula et David Linarès. En ce milieu de semaine, Grégory Coupet revient indirectement dans l’actualité des Gones puisque selon les informations obtenues par Foot Mercato, son club du Dijon FCO aimerait recruter sous la forme d’un transfert sec un joueur de l’Olympique Lyonnais.

Il s’agit de Pape Cheikh Diop, prêté sans grand succès au Celta Vigo cette saison (14 matchs de Liga disputés). Selon le média, des discussions entre Dijon et Lyon ont d’ores et déjà eu lieu afin d’étudier la faisabilité du transfert de Diop, lequel avait été recruté pour la coquette somme de 10 ME par Lyon en provenance du Celta Vigo en 2017. Assurément, le club bourguignon a reçu l’avis de Grégory Coupet sur cette cible. Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que le nom de Pape Cheikh Diop est associé à des clubs français puisqu’il y a quelques mois, c’est Strasbourg qui avait été associé à celui qui est clairement un flop du mercato à l’OL pour le moment. Reste à connaître l’avis de Rudi Garcia, qui a perdu Lucas Tousart et qui pourrait bien trouver utile de conserver Pape Cheikh Diop dans son effectif la saison prochaine. Tout dépendra peut-être d’une qualification ou non des Gones pour la coupe d'Europe la saison prochaine…