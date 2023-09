OL ‍: Textor en rêve, le prix de cette pépite tombe

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Ernest Nuamah au Danemark, l’OL a l’intention de continuer sur sa lancée pour faire venir les meilleurs jeunes des championnats secondaires en Europe. Le nom d’Antonio Nusa a notamment été évoqué.

Antonio Nusa sera-t-il la prochaine pépite recruté par l’Olympique Lyonnais ? Après avoir misé plus de 20 millions d’euros sur Ernest Nuamah, le meilleur joueur du championnat danois, le club rhodanien est intéressé par le profil de Nusa, ailier droit évoluant à Bruges en Belgique. Auteur d’un début de saison canon avec déjà 2 buts et 3 passes décisives, le jeune ailier de 18 ans a tapé dans l’œil de Matthieu Louis-Jean, à qui John Textor a laissé les clés du camion pour le mercato de l’OL.

Dans la perspective de l’été prochain, le club rhodanien aimerait rafler la mise en signant le très gros coup Antonio Nusa mais selon le journaliste turc Ekrem Konur, il faudra un véritable exploit pour s’attacher les services du jeune buteur norvégien (2 sélections avec la Norvège). Et pour cause, la liste des clubs intéressés par Nusa a de quoi donner le tournis à l’OL puisque l’Inter Milan, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Manchester United ont également manifesté leur intérêt. Devant un tel intérêt, le FC Bruges a bien évidemment l’intention de faire grimper les enchères le plus haut possible.

Bruges attend 35 ME pour Antonio Nusa

Une somme supérieure à celle dépensée par Lyon pour Ernest Nuamah est d’ores et déjà évoquée puisque le journaliste turc a dévoilé que Bruges attendait au minimum 35 millions d’euros pour vendre Antonio Nusa lors du prochain mercato estival. A un tel prix, il est clair que l’Olympique Lyonnais aura du mal à se positionner, surtout en cas d’absence de coupe d’Europe la saison prochaine. Mais en lâchant plus de 20 millions d’euros pour Ernest Nuamah, qui était lui aussi très convoité, le patron d’Eagle Football a prouvé qu’il était capable de réaliser des gros coups sur le marché des transferts. Parviendra-t-il à récidiver l’été prochain avec Antonio Nusa ? Réponse dans les mois à venir.