OL : Isolé ? Aulas se marre et sort les preuves

Dans : OL.

Dans un long article consacré au président de l’OL en début de semaine, le journal L’Equipe décrivait Jean-Michel Aulas comme un dirigeant isolé au sein du foot français.

Mardi, le président de l’Olympique Lyonnais faisait part de sa colère auprès du quotidien national dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Je ne partage pas l’orientation de cet article qui voudrait faire croire que je suis seul au monde (…) A vous lire, vous êtes donc parfaits, vous, vos collaborateurs et votre journal. J’aurais presque envie d’applaudir » indiquait notamment Jean-Michel Aulas, interpellant directement le directeur de la rédaction de L’Equipe. Ce vendredi, le boss de l’OL en a remis une couche via son compte Twitter.

Avec, pour preuve que Jean-Michel Aulas défendait l’intérêt général, une carte des pays, dont la très grande majorité a évidemment pris la décision de reprendre leur championnat respectif. « Cette carte des pays européens qui ont suivi l’Uefa montre combien la France s’est isolée, non monsieur le rédacteur en chef de L’Equipe contrairement à ce que l’Equipe persiste à écrire ‘je n’étais seul‘ c’est la LFP qui est seule ! » a publié Jean-Michel Aulas, toujours aussi remonté par la décision de la Ligue de mettre définitivement un terme à la saison 2019-2020 de Ligue 1. La colère ne passe décidément pas chez JMA, lequel n’a pas digéré l’arrêt du championnat et encore moins les récentes attaques médiatiques dont il a été victime. Plus que jamais, le président de l’OL est le dirigeant français le plus actif et le plus présent dans les médias depuis le début de la crise sanitaire. Et cela alors que Lyon jouera deux matchs décisifs pour son avenir fin juillet et début août, contre le PSG en finale de Coupe de France et face à la Juventus Turin en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.