Renato Tapia arrive à Lyon, la DNCG doit trancher

Par Claude Dautel

On en sait un peu plus sur le fameux numéro 6 que l'Olympique Lyonnais a dans le collimateur. Le joueur attendu par Laurent Blanc est Renato Tapia. Mais la DNCG doit valider cette opération.

L’OL a décidé de frapper vite et fort lors de ce mercato, puisque ce seul mercredi le club de John Textor a déjà enregistré les signatures de Skelly Alvero et de Clinton Mata. Mais, ce n’est peut-être pas fini, car c’est désormais Renato Tapia qui se profile du côté du Groupama Stadium. L’international péruvien, qui évolue depuis 2020 au Celta Vigo, serait le fameux numéro 6 que Matthieu Louis-Jean avait identifié depuis pas mal de temps, en s’appuyant notamment sur les datas. Âgé de 27 ans, Renato Tapia est un joueur expérimenté, puisqu’il compte 79 sélections avec le Pérou et cela a compté dans le choix de l'Olympique Lyonnais. Cependant, avant de finaliser ce transfert, il y a une condition à remplir.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! Hoy está de fiesta Renato Tapia 🛡️, volante de la @SeleccionPeru 🇵🇪 y del Celta de Vigo 🇪🇸, que celebra sus 27 años 🎂. Con la 'Bicolor', disputó el Mundial de Rusia 2018 🔝 y la final de la Copa América 2019 🏆. pic.twitter.com/UFkLLerOnk — GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 28, 2022

Mardi, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a jeté un voile sur le mercato de l'OL, et dorénavant John Textor doit soumettre au gendarme financier du football cette opération. Hugo Guillemet explique que Lyon a prévu de débourser 5 millions d'euros pour faire signer Renato Tapia. Cependant, la DNCG doit valider ce montant avant que le patron de l'OL appuie sur le bouton et valide avec l'opération avec le Celta Vigo. Un club dont le conseiller sportif n'est autre que Luis Campos, qui exerce le même emploi au Paris Saint-Germain. Si le feu vert est donné à l'OL, alors le milieu de terrain péruvien signera pour 4 ans avec le club de la capitale des Gaules. Pour mémoire, Renato Tapia a joué le Mondial 2018 avec son pays, mais lors du match du premier tour contre la France, il était resté sur le banc.