OL : L'UEFA est d'accord, Aulas sort un bon tacle

Dans : OL.

Après les propos du président de l'UEFA sur l'arrêt de la Ligue 1, Jean-Michel Aulas en a évidemment profité pour remettre un bon taquet à la LFP et L'Equipe.

En déclarant en pleine conférence de presse que selon lui « la décision d’arrêter la Ligue 1 avait été prise trop tôt », le président de l’UEFA a donné du grain à moudre à Jean-Michel Aulas, qui fait passer un message similaire depuis des semaines, même si au final le président de l’Olympique Lyonnais n’a pas eu gain de cause devant le Conseil d’Etat. Mais dans son combat, JMA a également décidé d’en découdre avec L’Equipe, estimant que le quotidien sportif s’acharnait particulièrement contre lui en citant souvent des sources anonymes pour tenir des propos désagréables à son encontre. Alors, après avoir lu les déclarations d’Aleksander Ceferin au sujet de la fin du Championnat de Ligue, Jean-Michel Aulas a bondi.

Via Twitter, le patron de l’Olympique Lyonnais a fait d’une pierre deux coups en balançant sur L’Equipe, mais également sur la Ligue de Football Professionnel. « Comme l’Equipe a toujours pensé le contraire de ce que le président de l’UEFA a dit, j’imagine que vous allez corriger dans l’édition de demain. L’UEFA a eu une attitude sage et raisonnée depuis le début, et pas la LFP », a fait remarquer Jean-Michel Aulas, qui n’a visiblement pas décidé de se taire, malgré les recommandations de certains de ses collègues président de Ligue 1. Il est vrai que la perche tendue par l'UEFA et son président étaient trop énormes pour ne pas la saisir.