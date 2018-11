OL : Guardiola, Messi… Cornet se plaît dans la cour des grands

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Deux jours plus tard, Maxwel Cornet continue de savourer sa grosse prestation contre Manchester City (2-2) en Ligue des Champions.

Double buteur, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a mis tout le monde d’accord. Y compris le manager mancunien Pep Guardiola, qui s’est dit « très impressionné par le talent » de l’Ivoirien. Comme son entraîneur Bruno Genesio, Cornet ne pouvait pas rester insensible après le compliment du légendaire tacticien.

« C’est très, très flatteur de lire ce genre de propos venant de l’un des plus grands entraîneurs au monde, a réagi l’ancien Messin en conférence de presse. Il ne faut vraiment pas s’arrêter là-dessus, il faut continuer à travailler et puis, peut-être qu’il y en aura d’autres, on espère. » Pour continuer d’impressionner l’ancien coach du FC Barcelone, rien de mieux que d’égaler son chouchou Lionel Messi.

La fierté de Cornet

En effet, Cornet, déjà buteur à l’aller, est devenu le premier joueur auteur de trois buts face à Manchester City sur la même saison depuis l'Argentin. « Trois buts en deux matchs en Ligue des Champions, c’est pas mal pour un attaquant, s’est réjoui le gaucher de l’OL. C’est toujours bien de soigner ses stats et c’est clair que c’est toujours bon pour la confiance. » Souvent cantonné au banc des remplaçants, Cornet apprécie visiblement les projecteurs.