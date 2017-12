OL : Fekir à Arsenal pour 65ME cet hiver ? Il y a un comme un gros bug

Dans : OL, Ligue 1, Premier League, Mercato.

Ce n’est pas un secret : la Premier League est très attentive aux performances des joueurs offensifs de Ligue 1. Depuis plusieurs années maintenant, les cadors britanniques ne se privent pas pour recruter les meilleurs joueurs de l’Hexagone, la preuve encore l’été dernier avec le transfert-record d’Alexandre Lacazette de Lyon à Arsenal. Après avoir enrôlé l’ancien buteur des Gones, Arsène Wenger souhaite recruter Nabil Fekir. L’intérêt des Gunners pour l’international français n’est pas nouveau, mais il s’intensifie selon les informations du Daily Star.

Récemment, le tabloïd anglais expliquait même avec certitude qu’Arsenal allait transmettre une offre de plus de 65ME à Lyon dès cet hiver pour son meneur de jeu. Mais ces dernières heures, la tendance n’est plus la même à Londres. En effet, le Daily Star affirme ce mercredi que les Gunners devraient attendre cet été avant de partir à l’abordage dans le dossier Nabil Fekir. Et pour cause, Arsène Wenger a d’autres priorités cet hiver, comme renforcer sa défense centrale, franchement bancale depuis le début de la saison. Ancien défenseur du PSG désormais indésirable à Chelsea, David Luiz serait dans le viseur du technicien alsacien. Qui promet de revenir toquer à la porte de Jean-Michel Aulas dès juin 2018 pour Nabil Fekir…