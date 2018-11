OL : Adoubé par Guardiola, Genesio a des étoiles dans les yeux

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Après l’exploit du match aller (1-2) à l’Etihad Stadium, l’Olympique Lyonnais a de nouveau rivalisé avec Manchester City (2-2) mardi en Ligue des Champions.

Solides et tranchants, les Gones ont posé énormément de problèmes aux Citizens. Notamment sur le plan tactique, le point fort de Pep Guardiola. Après la rencontre, le manager mancunien a donc tenu à saluer la performance de son homologue Bruno Genesio. « Notre travail est incroyable, a encensé l’Espagnol au micro de RMC Sport. Quand on ne gagne pas, les entraîneurs, on est traité pire que des criminels. Je trouve qu’il a fait de très bons choix. L’équipe est très bien organisée. »

Dès le coup de sifflet final, Guardiola avait déjà complimenté le coach lyonnais. Autant dire que Genesio n’est pas près d’oublier ces quelques mots. « Il a été très sympa. Il m'a félicité en me disant qu'on avait une très bonne équipe et qu'on avait réussi à beaucoup les embêter, a révélé le technicien français. Ça fait plaisir car c'est, pour moi, l'un des meilleurs entraîneurs du monde. D'être reconnu par ce genre de personne, c'est toujours gratifiant. » Comme quoi, le surnom de « Pep Genesio » lui va plutôt bien.