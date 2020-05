OL : Grange ou la surprise Bats, ça bouillonne à Lyon

Dans : OL.

Le départ de Grégory Coupet, en fin de contrat à l’OL et qui s’est engagé à Dijon, a fait l’effet d’une petite bombe au sein du club rhodanien.

Depuis une petite semaine, l’Olympique Lyonnais planche activement sur la succession de Grégory Coupet et très vite, le nom de Fabrice Grange est sorti du chapeau. L’entraîneur des gardiens de Saint-Etienne, qui ne s’entend pas très bien avec Claude Puel, possède un soutien de taille au sein de l’OL puisque selon les informations de L’Equipe, Anthony Lopes est favorable à la nomination du Stéphanois dans le Rhône. Bien renseigné, l’international portugais a apprécié à distance la manière dont il a fait passer des paliers à Stéphane Ruffier. Aux yeux du gardien lyonnais c’est clair, Fabrice Grange est la meilleure option.

Cela ne veut néanmoins pas dire que celui qui possède un an de contrat à Saint-Etienne posera ses valises à Lyon. Car le quotidien national rappelle qu’il existe d’autres candidats pour occuper ce rôle d’entraîneur des gardiens. Parmi eux, Christophe Revel (41 ans). L’entraîneur des gardiens de la sélection du Maroc est le choix n°1 de Rudi Garcia. De plus, la possibilité de voir Joël Bats (63 ans) revenir à l’OL dans un rôle plus large que celui qu’il avait par le passé n’est pas non plus à écarter. Enfin, un quatrième et dernier nom a été murmuré par certains dirigeants de l’Olympique Lyonnais ces dernières heures, celui de Rémy Vercoutre, actuellement en poste à l’Impact Montréal. Reste maintenant à voir quel sera le choix final du septième de L1 en 2019-2020 pour la succession de Grégory Coupet. Selon toute vraisemblance, et même si le duo Aulas-Garcia aura son mot à dire, c’est Juninho qui portera la responsabilité de la décision finale.