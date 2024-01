Matic n'importe où sauf à l'OL, Rennes insiste

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A un mois de la fin du mercato hivernal, l’OL n’a pas abandonné ses chances d’attirer Nemanja Matic, malgré les réticences de Rennes à l’idée de vendre le Serbe en Ligue 1.

Priorité de l’état-major de l’Olympique Lyonnais depuis le début du mercato, Nemanja Matic est toujours un joueur de Rennes. C’est à la fois une mauvaise nouvelle pour les Gones, qui espéraient faire venir le Serbe très vite en janvier mais à la fois une très bonne nouvelle car cela signifie que l’ancien Romain n’a encore signé nulle part ailleurs. Il faut dire que ce dossier est épineux et complexe à bien des égards pour l’OL, qui doit composer avec la volonté du Stade Rennais de vendre Nemanja Matic à l’étranger.

En effet, Florian Maurice n’a aucunement l’intention de servir sur un plateau un joueur d’un tel calibre à l’un de ses concurrents en Ligue 1 après avoir réussi l’exploit de le faire venir en provenance de l’AS Roma il y a six mois. Matic de son côté veut absolument partir pour des raisons sportives mais également familiales et si des pistes ont été explorées en Angleterre ces derniers jours, elles n’ont pas abouti. A en croire le journaliste Ignazio Genuardi, bien informé sur ce dossier depuis le début de l’hiver, Nemanja Matic n’a plus que deux options à sa disposition dans cette dernière ligne droite du mercato.

Léger avantage au Besiktas pour Matic

« Ce mardi, Besiktas a fait des progrès sur le dossier Matic (Rennes), qui s’est vu proposer un bail de deux ans et demi. Le deal n’est pas bouclé, mais on se dirige vers une finale avec l’OL, les dirigeants bretons privilégiant toujours un départ à l’étranger » a publié le journaliste sur son compte X. Autrement dit, l’Olympique Lyonnais est en finale avec une longueur de retard sur le Besiktas Istanbul pour signer le milieu de terrain serbe de 35 ans. David Friio et John Textor vont maintenant devoir trouver les arguments pour convaincre Rennes de lui céder Matic, avec qui l’OL s’était mis d’accord en début de mercato.