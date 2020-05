OL : Trop tard, Coupet n'a pas pris de gants avec Juninho !

Dans : OL.

L’OL a à peine eu le temps de proposer une prolongation de contrat à Grégory Coupet, que ce dernier a annoncé son départ pour Dijon.

Parmi les informations étonnantes de cette semaine, le départ brutal de Grégory Coupet pour Dijon a scotché les supporters lyonnais. Ces derniers voyaient bien leur ancien portier devenir l’une des références à ce poste d’entraineur des gardiens à l’image de ce qu’était Joël Bats auparavant. Revenu à l’OL en 2016 pour s’occuper des gardiens de la réserve avant de prendre la succession de « Batsman », l’ancien international français a clairement été déçu par l’attitude de sa direction. Ne voyant rien venir alors qu’il arrivait en fin de contrat, il s’était ainsi rapproché de Dijon, où figurent de nombreux anciens lyonnais, et une belle offre à la clé.



Et ce mercredi, tout s’est décanté dans un rendez-vous particulier avec la direction, et notamment Juninho. Quand le directeur sportif brésilien, qui n'a rien vu venir, l’a convoqué pour lui proposer une prolongation de contrat d’un an, après des mois de silence à ce sujet, Grégory Coupet a, selon L’Equipe, coupé court à la discussion en annonçant son départ. L’ancien stéphanois, au caractère entier, n’a pas laissé place à la négociation et a confirmé dans la foulée son départ sur les réseaux sociaux. A son entourage, il avait confié que ce silence des dirigeants passait selon lui pour un manque de confiance, voire de la défiance. Il faut dire que la situation a longtemps été tendue à ce poste, et l’arrivée avec Ciprian Tatarusanu avait été très mal vécue par le duo solide formé de Coupet et du titulaire Anthony Lopes. En tout cas, l’OL se met désormais en quête d’un un nouvel adjoint pour Rudi Garcia, surpris et déçu par ce départ selon le quotidien sportif.