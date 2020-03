OL : Giroud à Lyon, oui Aulas a tenté le coup !

Dans : OL.

Invité de Téléfoot, Olivier Giroud a confirmé que Jean-Michel Aulas l'avait contacté au mercato pour le faire venir à l'Olympique Lyonnais.

Entré dans les derniers mois de son contrat avec Chelsea, où il a retrouvé un peu de temps de jeu, Olivier Giroud était sur TF1 ce dimanche. Et l’attaquant du club londonien et de l’équipe de France est revenu sur le récent mercato d’hiver, alors que son nom avait été évoqué en Italie, mais également en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ayant été cité comme l’un des clubs intéressés par Olivier Giroud. Interrogé sur cette rumeur d’un retour en Ligue 1 à Lyon, ce dernier n’a pas tourné autour du pot, oui le président de l’OL a bien discuté avec lui, mais les négociations ne sont pas entrées dans le vif du sujet. Et pour cause, le buteur français avait une autre priorité.

Olivier Giroud est revenu sur ce mois de janvier très agité et sur les choix qui se sont offerts à lui...avant de disparaître. « Je me voyais ailleurs après avoir vécu six mois compliqués à Chelsea. J'ai tout fait pour partir c'est vrai. L'inter était la priorité avec des touches aussi à la Lazio Rome et Tottenham. Mais les circonstances ont fait que Chelsea a fait barrage. Ce n'était pas mon choix. Après soit tu te morfonds soit tu repars au combat pour gagner ta place. Le coach m'avait promis plus de temps de jeu, ce qu'il a fait. Jean-Michel Aulas m'a effectivement appelé. Je lui ai dit que j'étais flatté mais que la priorité, à l'époque, était l'Inter », a confié Olivier Giroud, qui avoue que l’idée de jouer l’Euro 2020 avec l’équipe de France était une motivation énorme.