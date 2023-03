Malo Gusto et l'OL, il y a quand même un gros problème

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Malo Gusto s'est récemment engagé avec Chelsea mais finira la saison avec l'OL. Le latéral droit français était présent à Londres ce mardi soir pour assister à la rencontre entre les Blues et Dortmund en Ligue des champions.

L'OL faisait une belle opération en fin de mercato hivernal en vendant Malo Gusto à Chelsea pour 35 millions d'euros. Les Gones ont également pu négocier le prêt de leur ancien joueur pour le reste de la saison. Depuis son transfert chez les Blues, le joueur de 19 ans connait quelques pépins physiques. Blessé depuis un mois, Malo Gusto poursuit actuellement sa rééducation à Chelsea. L'occasion pour lui de découvrir la ville mais aussi ses futurs coéquipiers. Ce mardi soir, le natif de Décines-Charpieu était présent dans les travées de Stamford Bridge pour assister à la rencontre de Ligue des champions face au Borussia Dortmund.

Gusto inquiète à l'OL

🚨 - Malo Gusto était à Stamford Bridge hier soir.



📸 - @ChelseaXtraFR pic.twitter.com/cJrQmkw9gy — Thibault Hertier (@ThibaultHertier) March 8, 2023

Si cela a de quoi faire plaisir aux fans des Blues, c'est un peu moins le cas pour les amoureux de l'OL. Car Chelsea ne laisse que peu filtrer d'informations sur la santé de Malo Gusto et les Gones se demandent bien quand ils pourront de nouveau compter sur les services du latéral droit. Car la fin de saison sera importante pour l'OL, avec notamment une demi-finale de Coupe de France à disputer face à Nantes. Et une absence de Malo Gusto pourrait être préjudiciable. Encore de quoi agacer à Lyon, alors que la saison vécue est déjà remplie de galères multiples. Laurent Blanc est lui scruté de près pour des choix contestés avec ses jeunes joueurs. L'ancien coach du PSG pourrait déjà quitter le Rhône en cas de fin de saison chaotique. En tout cas, il aurait bien besoin des services d'un joueur comme Malo Gusto, dont il pensait que l'absence ne durerait pas longtemps. Mais dans cette histoire, c'est bien Chelsea qui a les clés en main et l'OL doit faire avec...