OL : Giroud recrue star du mercato à Lyon, c'est sérieux

Confronté aux blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde en attaque, Lyon pense à Kevin Gameiro. Mais le club rhodanien est également intéressé par Olivier Giroud.

Régulièrement, les médias anglais ont associé l’attaquant de Chelsea à l’Olympique Lyonnais, sans que cela ne trouve pour autant une réelle confirmation en France. C’est désormais le cas puisque ce lundi, Le Progrès affirme que l’actuel douzième de Ligue 1, qui souhaite se renforcer avec trois à cinq recrues au mercato hivernal, songe très sérieusement à l’ancien attaquant de Montpellier et d’Arsenal. Néanmoins et comme annoncé par ailleurs ces dernières semaines, la concurrence sera rude dans ce dossier.

Effectivement, le quotidien rhodanien confirme les pistes menant à l’Inter Milan et aux Girondins de Bordeaux pour l’avant-centre de 32 ans, troisième choix de Frank Lampard en attaque à Chelsea derrière Abraham et Batshuayi. Face à Tottenham dimanche après-midi (0-2), Olivier Giroud ne figurait même pas dans le groupe de 18 joueurs retenus par le technicien anglais. La situation ne peut plus s’éterniser davantage pour l’attaquant de l’Equipe de France à six mois de l’Euro 2020. Reste maintenant à voir si l’Olympique Lyonnais, qui dispose assurément d’une surface financière suffisante pour recruter Olivier Giroud, parviendra à rafler la mise dans ce dossier. Il s’agirait d’un joli coup, qui poserait néanmoins question sur l’avenir de Moussa Dembélé, un attaquant plus jeune mais au profil technique et physique assez similaire…