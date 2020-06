OL : Garcia fait du Mourinho, normal qu'il soit détesté

Dans : OL.

Présent en conférence de presse mercredi après-midi, Rudi Garcia s’est montré très ambitieux à l’approche du match de Ligue des Champions face à la Juventus Turin.

Et pour cause, le technicien rhodanien a indiqué qu’il croyait fort en ses chances de remporter la Ligue des Champions. Des propos qui peuvent faire sourire certains observateurs, mais qui prouvent au moins que l’ancien entraîneur de l’OM croit en son groupe et en sa capacité d’effectuer de grandes choses sur la scène européenne cet été. Interrogée à ce sujet sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Carine Galli ne s’est pas montrée moqueuse, bien au contraire puisque la journaliste a osé la comparaison avec un certain… José Mourinho.

« Rudi Garcia, dès qu’il prend la parole, on lui tape dessus. Mais là, il est dans son rôle. C’est un entraîneur qui doit galvaniser ses troupes et en plus, ils ont gagné le huitième de finale aller contre la Juventus Turin. Je ne compare pas les deux entraîneurs, mais quand Mourinho reboostait à mort ses joueurs avec des déclarations cash, on disait que c’était bien, on le louait. Rudi Garcia doit croire jusqu’à la mort que Lyon peut tout faire et tout gagner » a indiqué la chroniqueuse dans des propos rapportés par FootRadio.com. Pour entretenir ce rêve d’une victoire finale en Ligue des Champions, l’OL devra d’abord résister à la Juventus Turin lors du match retour des huitièmes de finale (victoire 1-0 des Gones à l’aller). En cas de qualification, l’OL intégrerait alors le « Final 8 » de Lisbonne, avec des matchs secs en quart et en demi-finale.