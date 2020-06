OL : Garcia lance le « Lyon Project » pour garder Depay !

Dans : OL.

Le mercato estival s’annonce particulièrement incertain à l’Olympique Lyonnais, où plusieurs cadres (Depay, Dembélé, Aouar) sont susceptibles de quitter le club.

En cas de défaite face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue, le club rhodanien sera privé de coupe d’Europe la saison prochaine. Dans ce contexte, difficile de conserver les meilleurs éléments qui rêvent de grande soirée de Ligue des Champions. En interne, le départ d’Houssem Aouar ne fait plus aucun doute. En effet, un bon de sortie a été délivré au meneur de jeu formé à l’OL, courtisé par Manchester City et la Juventus Turin. Pour Moussa Dembélé, tout dépendra des offres reçues par le joueur et par Lyon, alors que sa cote ne cesse de grimper en Angleterre. Enfin, en ce qui concerne Memphis Depay, la situation est encore plus complexe. Car l’international néerlandais sera en fin de contrat dans un an (juin 2021), ce qui rend son avenir difficile à lire.

Il faudra convaincre Depay... et Aulas

Jean-Michel Aulas aimerait conserver le joueur, mais le prolonger voudrait dire le revaloriser, ce qui n’est pas évident quand on sait que l’ancien buteur de Manchester United est déjà le plus gros salaire de l’OL avec 420.000 euros brut par mois. Néanmoins, Rudi Garcia a d’ores et déjà fait savoir à son président qu’il souhaitait impérativement conserver Memphis Depay la saison prochaine, à en croire L’Equipe. « L’ancien technicien de Lille ne baissera pas les bras : il imagine Depay porter, en leader, son OL Project. Le Néerlandais apprécie la manière dont son entraîneur s’est comporté avec lui » écrit notamment le quotidien national, pour qui le meilleur buteur de Lyon et son coach entretiennent d’excellentes relations depuis que l’ancien technicien de l’OM a fait du Hollandais son capitaine. Reste maintenant à voir si Rudi Garcia parviendra à convaincre le joueur de rester, ce qui ne sera pas simple en cas de non-qualification en Ligue Europa, mais également à obtenir l’accord de son président pour la prolongation d’une star adorée par le public mais dont le salaire pèse très lourd.