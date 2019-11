OL : Garcia contre le Vélodrome, Tousart recentre l’intérêt de l’Olympico

Dans : OL.

Vainqueur de son match de Ligue des Champions contre Benfica (3-1) mardi, l’Olympique Lyonnais semble adhérer à la philosophie de Rudi Garcia.

C’est confirmé, l’Olympique Lyonnais a surmonté sa crise. Les Gones viennent d’enchaîner une troisième victoire toutes compétitions confondues, grâce à une prestation convaincante face à Benfica. Difficile de ne pas lier ce regain de forme à l’arrivée de l’entraîneur Rudi Garcia, très critiqué à ses débuts, mais qui parvient à remettre Lyon sur le bon chemin. Il faut dire que le discours du technicien passe bien auprès des coéquipiers de Lucas Tousart.

« Son arrivée était un peu précipitée, les joueurs n'étaient pas encore rentrés de sélection. Il y a eu des matchs très vite, il a pu nous faire passer ses consignes. Mais il a vraiment profité de la semaine dernière pour imprégner sa patte et changer ce qu'il voulait au club, a confié le milieu défensif. Il prend ses marques petit à petit, il connaît un peu plus les joueurs, même s'il les connaissaient en tant qu'adversaires. Cela va de mieux en mieux, il faut que ça continue. » Autant dire que la période Sylvinho est déjà oubliée.

« Il faudra le gagner »

« Il y avait un coach étranger, pas forcément les mêmes notions de jeu. Là, on retrouve peut-être quelque chose qu'on a déjà connu dans le passé, et ça avait fonctionné, a comparé l’ancien Valenciennois. Il a beaucoup d'expérience, tous les joueurs le ressentent. On voit qu'il est capable de nous transmettre des informations pour que l'on progresse tous et pour que l'équipe gagne. Il a cette mentalité de la gagne. C'est peut-être ce qui nous manquait avant. Il nous apporte toute son expérience et ce qu'il a pu faire dans ses anciens clubs. »

En parlant de son passé, Garcia peut s’attendre à un retour compliqué au Vélodrome dimanche soir. Ce sera d’ailleurs la principale attraction de l’Olympico. C’est pourquoi Tousart a tenu à rappeler l’objectif de l’OL. « C'est un peu particulier pour lui, comme quand un joueur revient jouer contre son ancien club. C'est comme ça. C'est peut-être un match particulier pour lui mais en tout cas, il faudra le gagner pour nous, c'est vraiment important », a insisté le Lyonnais, sachant que son équipe compte trois points de retard sur l’Olympique de Marseille en championnat.