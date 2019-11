LdC : Le beau réveil de l'OL, le cauchemar continue pour Lille

Dans : Ligue des Champions.

Lyon bat Benfica 3-1

Buts pour Lyon : Andersen (4e), Depay (33e), Traoré (89e)

But pour Benfica : Seferovic (78e)

Refroidis à la dernière minute lors du match aller, les Lyonnais avaient à coeur de montrer qu’ils étaient capables de faire beaucoup mieux face à Benfica. Cela démarrait idéalement avec un corner joué rapidement pour une tête d’Andersen qui lançait le match de la meilleure façon possible (1-0, 4e). L’OL ne baissait pas de pied et se mettait à l’abri grâce à Depay, idéalement servi par un Aouar déchainé (2-0, 33e).



En seconde période, la sortie sur blessure de Depay relançait le match, et Seferovic réduisait le score avec un but à la limite du hors-jeu (2-1, 78e). Lyon tremblait, mais les entrants faisaient la différence, avec une passe décisive de Cornet pour Traoré (3-1, 89e).



Ce succès permet à l’OL de prendre la deuxième place, et de pouvoir tout simplement se qualifier en cas de résultat positif lors de la prochaine journée à Saint-Pétersbourg.



Valence bat Lille 4-1



Buts pour Valence : Parejo (66e sp), Soumaoro (82e csc), Kondogbia (84e) et Torres 90e)

But pour Lille : Osimhen (25e)

Avec un seul point au compte, Lille abordait timidement cette rencontre à Valence, en laissant le ballon aux Espagnols. Mais le LOSC était à l’affût, à l’image de cette transmission contrée par André, pour permettre à Osimhen de filer au but en toute vitesse, et conclure sereinement (0-1, 25e). Maignan s’employait à conserver cet avantage le plus longtemps possible, mais l’édifice s’écroulait logiquement après le repos. Los Ché trouvaient la faille par Parejo (66e sp), Soumaoro (82e csc), Kondogbia (84e et enfin Torres (90e) pour une claque qui met déjà un terme, sauf incroyable miracle, à l’aventure européenne de Lille cette saison, avec un point en quatre matchs.