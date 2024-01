OL ‍: Textor harcèle Benzema, il tente l'immense coup

En très mauvais termes avec Al-Ittihad, Karim Benzema pousse pour quitter l'Arabie saoudite seulement 6 mois après son arrivée. John Textor fait le nécessaire pour le convaincre de revenir à Lyon tandis que Chelsea continue d'exprimer son intérêt.

L'avenir de Karim Benzema est désormais au cœur de l'actualité du marché des transferts. S'il semblait heureux au moment de rejoindre Al-Ittihad l'été dernier, l'ancien attaquant du Real Madrid souhaite désormais absolument quitter l'Arabie saoudite, où il n'est visiblement pas à l'aise. Plusieurs choix s'offrent à lui sur le mercato. Notamment un retour à l'Olympique Lyonnais. John Textor est en train de faire le nécessaire pour réaliser cette affaire, qui paraît tout de même compliquée, notamment compte tenu du salaire mirobolant que touche le Français en Saudi Pro League. À en croire les informations d'Ed Aarons, le président des Gones n'abandonne pas l'idée, même constat pour Chelsea qui se positionne auprès du joueur âgé de 36 ans.

Understand that Lyon owner John Textor is still hopeful of structuring a deal to sign Karim Benzema. Much will rely on working out how to compensate Al-Ittihad for enormous outlay on France striker. Chelsea also starting to show an interest ...