OL : Garcia confirme un clash amical avec Depay

Dans : OL.

Dans une interview accordée à Canal +, Rudi Garcia a reconnu une embrouille avec Memphis Depay après le match nul de l’OL à Lens le 4 avril.

Auteur d’un doublé face à Angers, l’attaquant néerlandais de l’OL a de nouveau été décisif contre Nantes dimanche soir à La Beaujoire (1-2). Mais avant de retrouver de l’efficacité sur le côté gauche, Memphis Depay est apparu fatigué au poste d’avant-centre il y a quelques semaines. Sur la pelouse de Lens, il avait notamment livré une prestation contrastée et s’en était expliqué avec son entraîneur Rudi Garcia le lendemain. Interrogé par Canal +, le coach de l’Olympique Lyonnais a reconnu une petite embrouille avec son capitaine, notamment au sujet de son temps de jeu avec la sélection des Pays-Bas. Rudi Garcia dévoile que Memphis Depay s’est plaint d’une fatigue générale après la trêve internationale.

« Tu avais qu’à moins jouer en sélection » lui a répliqué Rudi Garcia, qui dévoile cet échange, avant de poursuivre. « Contre Gibraltar quand tu menais 3-0 et que tu pensais à une seule chose, marquer un but supplémentaire pour tes stats. Il fallait plus penser à l’Olympique Lyonnais ». Et le coach de l’OL de poursuivre. « Sauf que quand on mène 3-0, ou même 4-0, et qu'il avait déjà marqué un but... Je lui ai dit, face aux autres et devant tout le monde. Et je sais que, quelque part, il sait que j’ai raison. Mais, on ne peut pas lui enlever ce côté compétiteur qui fait qu’il a envie de jouer tous les matches, 90 minutes, pour tout le temps marquer, faire gagner son équipe. Ce jour-là, on s’est rentré dedans. Parce que j’ai envie de gagner avec l’OL, et que je serai plus fort si j’ai un Memphis Depay avec plus d’énergie. C’est aussi simple que ça. C’est un formidable compétiteur, c’est un formidable professionnel, c’est ça qui est bien avec Memphis ». Un clash visiblement bénéfique puisque depuis cette conversation, Depay a retrouvé le chemin des filets avec les Gones.