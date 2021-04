OL : Depay, Paqueta, Cornet... Les Tops et les Flops contre Nantes

Dans : OL.

Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais a assuré le coup en dominant le FC Nantes (2-1). Grâce notamment à un bon Memphis Depay, le club rhodanien croit encore en ses chances. Mais pour continuer à rêver, certains joueurs devront se réveiller. Voici les Tops et les Flops des Gones après ce succès chez les Canaris.

Les Tops :

Memphis Depay - Le moins que l'on puisse dire, c'est que le capitaine de l'OL prend ses responsabilités durant ce sprint final de la saison. Une semaine après son doublé contre Angers, l'international néerlandais a remis ça contre Nantes (5e, 37e). Avec un Depay à ce niveau-là, celui de l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1, l'OL peut continuer à croire au titre. Mais pour cela, Memphis devra aussi être décisif lors des chocs à venir contre Lille et Monaco.

15 - Memphis Depay est directement impliqué dans 15 buts en Ligue 1 en 2021 (10 buts, 5 assists), plus que n'importe quel autre joueur sur la période. Rugissement 🦁. #FCNOL pic.twitter.com/HKtlaDoevf — OptaJean (@OptaJean) April 18, 2021

Lucas Paqueta - Le Brésilien est abonné à la case des Tops en ce moment. Après avoir brillé face au SCO lors de la J32, Lucas Paqueta a de nouveau marqué des points dans son costume de numéro 10. Bien installé dans le 4-2-3-1 de Rudi Garcia, Paqueta a réalisé une belle passe décisive pour Depay. Un acte décisif qui pourrait valoir son pesant d'or en fin de saison.

Karl Toko-Ekambi - Oui, KTE a raté une balle de break en fin de match (77e). Mais malgré son incapacité à trouver le chemin des filets depuis le 28 février dernier, l'international camerounais a quand même réalisé un bon match contre Nantes. Avec sa vitesse et ses dribbles, il a fait mal à la défense nantaise. Et c'est lui qui a provoqué le penalty victorieux de Memphis Depay en première période.

36' @LucasPaqueta97 lance Karl Toko Ekambi dans la surface, qui pousse son ballon et est fauché par Lafont. Penalty pour l'OL !



0-1 #FCNOL — Olympique Lyonnais (@OL) April 18, 2021

Les Flops :

Maxwel Cornet - Titularisé dans le couloir gauche de la défense lyonnaise, l'international ivoirien n'a pas rassuré son monde. Remplacé dès l'heure de jeu par De Sciglio, l'ancien attaquant affiche de plus en plus de lacunes de son rôle de latéral, et notamment en phase défensive. Les supporters lyonnais commencent donc à s'agacer, alors que le jeune Melvin Bard continue de cirer le banc des remplaçants...

Le soucis avec Cornet c'est que malgré les contre-performance, il reste indiscutable dans ce poste qui n'est pas le sien.



Ce n'est pas un latéral, encore moins un latéral defensif, à partir du moment où tu lui enleve cette fonction de piston, cette utilisation est insensé. — Mycki_ElScout (@Mycki_Boy) April 18, 2021

Bruno Guimaraes - Ce dimanche, dans L'Equipe, il a avoué avoir traversé des moments très difficiles au cours des derniers mois à cause d'une blessure à un genou. S'il remonte peu à peu en puissance, le Brésilien n'a pas vraiment marqué des points à La Beaujoire. Emprunté physiquement, il a laissé sa place à un Thiago Mendes catastrophique...

Islam Slimani - Une nouvelle fois titularisé à la pointe de l'attaque de l'OL, l'international algérien n'a toujours pas marqué pour valider la confiance de Garcia. À l'origine de quelques actions, comme celles de Toko Ekambi (77e) et d'Aouar (88e) en fin de match, le joueur de 32 ans n'a pas tiré une seule fois au but ce dimanche soir... Pas brillant pour celui qui est par contre le roi du pressing.