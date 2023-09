OL ‍: Fabio Grosso ne sera pas sur le banc face au Havre ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Tout se met en place pour la venue de Fabio Grosso à l'Olympique Lyonnais. Mais l'entraineur italien doit s'organiser de son côté, et préfère ne pas entrainer Lyon dès ce week-end.

Contrairement à ce qui s’était passé avec Gennaro Gattuso, dont la signature avait été bloquée en raison de gros doutes partagés au sein du club, tout va dans le bon sens en ce qui concerne la venue de Fabio Grosso. L’entraineur italien est attendu à Lyon ce vendredi, pour discuter des derniers détails de son contrat et choisir son staff technique. Même si John Textor n’est pas du genre prudent, il souhaite faire les choses dans le bon ordre et la présentation au club ainsi qu’à l’effectif sera effectuée, sans trop perturber la préparation du match face au Havre.

Signature lundi pour Grosso

🔙 Nos deux Espoirs français sont de retour 🇫🇷



Reprise de l'entraînement pour @rayan_cherki et @johann_lepenant ce mercredi 👊🔴🔵 pic.twitter.com/8LyjmZcy9R — Olympique Lyonnais (@OL) September 13, 2023

Selon la Gazzetta dello Sport, Fabio Grosso ne souhaite pas vraiment arriver juste avant le premier match et diriger l’équipe d’entrée de jeu, alors que forcément, il partira un peu à l’aveugle. Résultat, s’il assistera au match de ce dimanche face au Havre, ce sera dans les tribunes du Groupama Stadium et donc avec un certain détachement nécessaire pour se faire un avis sur la question. Une fois le match passé, il signera lundi son contrat pour devenir entraineur de l’Olympique Lyonnais, probablement jusqu’en juin 2025. Une arrivée en douceur donc qui va permettre aux trois entraineurs intérimaires de continuer sur leur lancée de la semaine pour espérer une bonne performance face au Havre ce dimanche, et relancer déjà l’OL avant que Fabio Grosso ne prenne le témoin pour la suite de la saison.