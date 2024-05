Vente OM ‍: « ‍Un grand changement d’ici au 30 juin ‍»

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt est attendu d'ici à la fin du mois de mai. Le propriétaire de l'Olympique de Marseille, muet depuis des mois, doit faire le point avec Pablo Longoria et confirmer une nouvelle organisation.

La situation sportive de l'OM n'est pas claire, l'équipe de Jean-Louis Gasset ayant besoin de gagner mercredi à Reims pour remonter à la sixième place du classement de Ligue 1 et prendre une grosse option sur un ticket européen pour la saison prochaine. Une qualification, même pour la C4, ferait le bonheur de Pablo Longoria, lequel s'apprête à recevoir la visite de son patron, Frank McCourt. Le voyage du milliardaire bostonien à Marseille provoque une grosse attente, le propriétaire de l'Olympique de Marseille n'ayant pas communiqué depuis très longtemps. Mais certains espèrent que la venue de McCourt est l'acte final de la vente de l'OM à un consortium saoudien. Même si L'Equipe a révélé samedi que Frank McCourt n'avait pas du tout l'intention de céder son club, Thibaud Vezirian est lui de plus en plus convaincu que l'officialisation interviendra très rapidement.

Vente OM, il ne veut plus en parler puisque c'est fait

Vente OM : Fred Hermel relance la rumeur saoudienne https://t.co/a1b1KN8Ewa — Foot01.com (@Foot01_com) May 11, 2024

Très prudent dans ses affirmations, l'histoire du fameux communiqué de 2021 l'ayant vacciné, le journaliste d'Entrevue pense que tout va se décider dans les prochaines semaines. « Je continue à dire que je crois beaucoup, par rapport au nombre extravagant de sources de tous niveaux qui se confient à moi, à un grand changement d’ici au 30 juin, comme je l’ai dit. Maintenant, la temporalité, on est souvent surpris et donc on fait très attention, et on prend des pincettes. Normalement, compte tenu des chamboulements au sein du club, on attend les changements. Maintenant, je ne donne aucune garantie dessus, car les affaires m’ont appris à faire attention à ça, mais il n’y a plus lieu d’en parler jusqu’à l’officialisation puisque tout est OK », a expliqué, sur sa chaîne, Thibaud Vézirian.

Une prise de position qui continue de faire réagir, puisqu'elle est toujours similaire depuis 2021. Mais le mois de juin approche, et aucune information officielle ne vient confirmer cette tendance forte, alors que Frank McCourt va venir à Marseille pour préparer la saison prochaine. Et il ne semble pas que ce soit pour annoncer la vente du club, même s'il faut toujours s'attendre à tout avec l'OM.