OL : Le prix de Montiel grimpe, Lyon va-t-il céder ?

Très intéressé par le profil de Gonzalo Montiel, l’Olympique Lyonnais est en passe de soumettre une proposition de transfert officielle à River Plate.

L’objectif de l’OL est de boucler la venue du défenseur droit de 23 ans, qu’il intègre l’effectif dès cette saison ou l’été prochain. Ce vendredi matin, plusieurs sources concordantes indiquaient que l’Olympique Lyonnais allait offrir entre 8 et 9 ME à River Plate pour le transfert de Gonzalo Montiel, en fin de contrat à l’issue de la saison et qui figure également en très bonne place sur la short-list de l’AS Roma. Le joueur semble intéressé à l’idée de découvrir l’Europe dans les rangs lyonnais, mais un accord est encore loin entre Juninho et les dirigeants de River Plate selon Nicolo Schira.

Le journaliste italien, visiblement bien rencardé sur ce dossier en raison de l’intérêt de la Roma pour Montiel, estime qu’une offre comprise entre 8 et 9 ME ne suffira pas à faire plier River Plate. Tandis que la clause libératoire du joueur avoisine les 20 ME, le club argentin réclame au minimum 10 ME pour Gonzalo Montiel. Une somme qui commence à peser pour un club de la dimension de l’Olympique Lyonnais, surtout pour un joueur dont le contrat expire dans six mois. Reste maintenant à voir si Juninho et Jean-Michel Aulas saisiront tout de même l’opportunité de recruter un joueur décrit comme très offensif et extrêmement prometteur en Argentine en déboursant une telle somme. Si l’OL finissait par céder, il serait ensuite intéressant de savoir si Montiel terminerait la saison à River Plate avant de rejoindre la France cet été ou si Lyon imposerait la venue du n°24 de la sélection argentine dès le mois de janvier. Quoi qu’il en soit, il est clair que les négociations se sont intensifiées entre toutes les parties ces dernières heures…