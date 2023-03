OL : Entre Cherki et Lacazette, le vrai sauveur est identifié

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'OL est revenu de loin face au LOSC en Ligue 1. Un match nul 3 buts partout dont Alexandre Lacazette n'est pas étranger.

L'été dernier, Alexandre Lacazette faisait le choix de revenir à l'OL. Un choix payant pour le moment. Car si les Gones sont en grosse difficulté en Ligue 1, l'ancien joueur d'Arsenal réalise lui des prouesses. En attestent ses 20 buts marqués et 5 passes décisives délivrées en 27 matchs disputés toutes compétitions confondues avec l'OL depuis le début de le saison. Contre Lille ce vendredi soir en Ligue 1, Alexandre Lacazette est sorti de son chapeau au moment où son club en avait le plus besoin et ce, malgré avoir concédé un penalty. De quoi impressionner Kévin Diaz, conscient que Lacazette est bien le boss de cet Olympique Lyonnais.

Lacazette, il n'y a pas mieux à l'OL !

🎙️ Alexandre Lacazette : "Un match assez fou pour moi."



L'attaquant de l'@OL, entré en cours de jeu, est passé par toutes les émotions ce soir. #LOSCOL I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/Uz9GvJfosc — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 10, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas tari d'éloges sur l'ancien joueur d'Arsenal, encore décisif pour sa formation dans un moment clé. « On a tout vu dans ce match des deux côtés. Lille a maîtrisé son sujet puis a fait le break. Mais avec les problèmes défensifs, c'est compliqué. Pour ceux qui croient que Cherki est la solution à l'OL, non : la seule solution, c'est Lacazette. Avant son entrée, c'était insipide. Lacazette a été exceptionnel même s'il a été malheureux avec son mauvais réflexe et le penalty mais il a pris ses responsabilités en tant que leader qu'il est. C'est l'homme fort de cette équipe et il a marqué deux fois pour égaliser », a notamment indiqué Kévin Diaz, qui sait que le joueur formé au club a les épaules du sauveur pour l'OL. Il faudra encore le montrer dans les prochaines semaines, et plus particulièrement en demi-finale de la Coupe de France face à Nantes. Lors de son retour à Lyon, Alexandre Lacazette n'avait pas caché ses envies de titres. Il n'a jamais été aussi proche de goûter de nouveau à un succès en Coupe, après la victoire en 2012.