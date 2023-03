OL : Lacazette prend une gifle inattendue

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, le LOSC et l'OL ont fait match nul (3-3). Un résultat au goût amer pour des Dogues globalement supérieurs.

Lille et l'OL ont offert un match haletant et plein de rebondissements ce vendredi soir en Ligue 1. Le LOSC pensait tenir à la victoire au moment où le club nordiste menait sur le score de 3 buts à 1 à la 79ème minute. Mais les hommes de Laurent Blanc auront fait preuve d'une belle force de caractère pour réduire le score puis égaliser grâce à un doublé d'Alexandre Lacazette. Dans le temps additionnel, Lille aurait pu avoir un troisième penalty mais la sentence a finalement été annulée. Ce match nul ne fait les affaires d'aucune des deux formations. Pour certains, malgré la belle réaction de l'OL, Lille s'est sabordé. C'est notamment l'avis de Giovanni Castaldi.

Lacazette double buteur, oui mais...

Lacazette est le propriétaire de ce club, on est 94ème de Ligue 1 mais il est trop essentiel — Zack (@Zack_Nani) March 10, 2023

Sur le plateau de L'Equipe du Soir, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « L'entrée de Lacazette commence très mal. Il marque un doublé derrière mais c'est quand même lui qui concède le penalty. Plus que Lacazette qui change le match, j'ai l'impression que c'est Lille qui se saborde parce qu'ils ne sont pas concentrés. Sur les 20 minutes décrites, Lyon est meilleur mais je n'ai pas vu une équipe rouler sur l'autre. Avec Lacazette, on est plus efficace devant mais Lille se saborde par manque de concentration », a notamment indiqué Giovanni Castaldi, qui ne veut pas surestimer la performance de l'OL et de Lacazette. Toujours est-il que l'attaquant lyonnais a évité une nouvelle contre-performance terrible pour son club, qui a limité la casse et gagné en confiance après ce déplacement à Lille. De quoi faire aussi plaisir à Laurent Blanc, qui pourra s'appuyer sur ce qu'il a vu, notamment pour préparer la demi-finale de Coupe de France face au FC Nantes le 5 avril prochain à la Beaujoire.